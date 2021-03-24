Данілов. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n152235-ymovirnist-povnogo-lokdaunu-v-ukrayini-ocinyly-v-rnbo.html

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Локдаун в Україні можуть запровадити через погіршення ситуації з коронавірусом до критичної.

Ймовірність загальнонаціонального карантину повністю залежатиме від поведінки людей. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив в інтервʼю для BBC Україна.

Ми наполягаємо, що кожна громада, відповідно до закону, має самостійно ухвалювати рішення, чи треба їй закриватися, чи вводити інші обмеження. Коли ми повністю закриваємо області — це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не за оптимістичним сценарієм, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна, — заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що середній вік смерті хворих на COVID-19 українців, а також середній вік госпіталізованих та заражених коронавірусною інфекцією визначили вчені Національної академії наук України.