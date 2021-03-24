Зняти маску в парках дозволили у Степанова

Маска. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152234-znyaty-masku-u-parkah-dozvolyly-u-stepanova.html

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Карантин в Україні продовжує діяти через спалах коронавірусу, однак Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) дозволило пересуватися без маски у парках та на вулиці.

Таке послаблення карантину дозволили й у «червоній зоні». Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, згідно з цими змінами, масковий режим не передбачений у парках і скверах, як це помилково зазначили у своїх новинах деякі ЗМІ, — йдеться у повідомленні.



Зауважимо, що носіння маски залишається обов’язковим у закладах охорони здоров’я та освіти, підземних переходах, зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування за неможливості дотримання фізичної дистанції не менше як одного метра.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що понад 60 водіїв автобусів у Львові злягли з COVID-19 — зараз працівники комунального пасажирського транспорту АТП № 1 перебувають на лікарняному.