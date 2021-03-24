Снять маску в парках разрешили у Степанова

Маска. Фото: Istoсk

https://racurs.ua/n152234-snyat-masku-v-parkah-razreshili-u-stepanova.html

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Карантин в Украине продолжает действовать из-за вспышки коронавируса, однако Министерство здравоохранения позволило передвигаться без маски в парках и на улице.

Такое ослабление карантина позволили и в «красной зоне». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, согласно этим изменениям, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, как это ошибочно отметили в своих новостях некоторые СМИ, — говорится в сообщении.



Отметим, что ношение маски остается обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее одного метра.

Напомним, ранее мы сообщали, что более 60 водителей автобусов во Львове слегли с COVID-19 — сейчас работники коммунального пассажирского транспорта АТП № 1 находятся на больничном.