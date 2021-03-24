Непривитых детей могут отстранить от занятий

Вакцинация в Украине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152233-neprivityh-detey-mogut-otstranit-ot-zanyatiy.html

Ракурс

Вакцинация в Украине для детей, которые хотят посещать школы и детсады, остается обязательной.

Верховный суд рассмотрел дело об отстранении от занятий ребенка, которому не сделали прививки в соответствии с календарем профилактических прививок. Основанием для иска стало то, что директор школы выдал приказ о запрете посещения школы ребёнком истца до получения справки о вакцинации или заключения врачебно-консультационной комиссии.



Истец посчитала такие требования руководства школы не законными. Но суды, в том числе и Верховный, встали на сторону директора, указав, что его действия были оправданными. Верховный суд установил, что решение о вакцинации ребёнка до 15 лет принимается его родителями, и они вправе отказаться делать прививки.

При этом государство, устанавливая запрет на посещения учебного заведения непривитыми детьми, беспокоится о благополучии всех участников учебного процесса, в том числе и самих невакцинированных детей.

Право ребёнка на образование таким образом не нарушается, так как сейчас предусмотрены альтернативные способы получения образования, например, в дистанционной форме. Возможность посещения школы без вакцинации решается в индивидуальном порядке врачебно-консультационной комиссией.

Таким образом, если родители не хотят вакцинировать своих детей, они должны либо обратиться в ВКК (если вакцинация ребёнку противопоказана из-за состояния здоровья), либо обучать ребёнка дистанционно. Соответствующая позиция изложена в постановлении Верховного суда от 10.03.2021 по делу 331/5291/19.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация детей и всего населения будет пересмотрена в законопроекте № 4142 «О системе общественного здоровья». Отныне в законопроекте появилось несколько новых пунктов. В частности, родители, которые отказываются вакцинировать ребенка, должны будут написать заявление об отказе.