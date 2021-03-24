Табличку «Президент Украины» уже отмыли от граффити, фото: LB.ua

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Ракурс

Офис президента Украины, фасад которого пострадал 20 марта в результате акции сторонников недавно осужденного одесского активиста Сергея Стерненко, продолжают отмывать от граффити.

Уже очистили табличку «Президент Украины», на которой также размещен государственный герб. Об этом сообщает издание LB.ua.

Сегодня клининговая компания отчищали стены. Также от краски отмывают окна.

Ранее «5 канал» сообщал, что надписи на стенах, перед тем как их очищать, обрабатывают специальным химическим веществом и на время заклеивают пленкой, чтобы подействовали реактивы. После этого надписи смывают струей горячего пара, которая подается под высоким давлением.

Кроме клининговых компаний, в очистке здания участвуют и общественные активисты.

Напомним, Министерство внутренних дел недавно продемонстрировало новое видео резонансных событий у Офиса президента.