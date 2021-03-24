Выборы ректора КНУ. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n152231-kto-stal-novym-rektorom-knu-rezultaty-vyborov.html

Ракурс

Выборы ректора Киевского национального университета им. Тарас Шевченко обернулись победой для профессора Владимира Бугрова.

Он одержал победу в противостоянии с Александром Рожко во втором туре выборов, которые состоялись в среду, 24 марта. Об этом сообщает Telegram канал университета.

Сообщается, что первый тур выборов прошел 17 марта. Среди шести кандидатов, двое получили наибольшее количество голосов — Владимир Бугров и Александр Рожко.

Во втором туре больше всего голосов удалось набрать проректору по научно-педагогической работе Владимиру Бугрову. Поэтому, он и стал новым ректором КНУ. Результаты второго тура выборов ректора следующие:

Владимир Бугров — 74,31%;

Александр Рожко — 12,93%.

Владимир Бугров родился 10 ноября 1967 на Тернопольщине. Школу он закончил в 1884 году с золотой медалью. В 1991 году Бугров защитил дипломную работу на философском факультете, после чего пошел на аспирантуру. В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Язык и символ в контексте проблемы понимания». С 1998 по 2009 год Бугров работал заместителем декана философского факультета. С января 2009 года — проректор по научно-педагогической работе КНУ.

Всего на должность ректора претендовали шесть кандидатов:

Болтивец Сергей — доктор психологических наук, профессор;

Литвин Владимир — доктор исторических наук, бывший спикер Верховной Рады, профессор;

Бугров Владимир — кандидат философских наук, профессор;

Выжва Сергей — доктор геологических наук, профессор;

Чудовская Ирина — доктор социологических наук, профессор;

Рожко Александр — доктор экономических наук, доцент.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов нарушил университетский избирательный процесс, чтобы «сбить» его с будущей должности ректора Киевского национального университета (КНУ). Для своих целей Данилов якобы прикрывался «харьковскими соглашениями».