Вибори ректора КНУ. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n152231-hto-stav-novym-rektorom-knu-rezultaty-vyboriv.html

Ракурс

Вибори ректора Київського національного університету ім. Тарас Шевченко обернулися перемогою для професора Володимира Бугрова.

Він здобув перемогу у протистоянні з Олександром Рожко в другому турі виборів, які відбулися у середу, 24 березня. Про це повідомляє Telegram-канал університету.

Повідомляється, що перший тур виборів пройшов 17 березня. Серед шести кандидатів, двоє здобули найбільше голосів — Володимир Бугров та Олександр Рожко.

У другому турі найбільше голосів вдалося набрати проректору з науково-педагогічної роботи Володимиру Бугрову. Тож, він й став новим ректором КНУ. Результати другого туру виборів ректора такі:

Володимир Бугров — 74,31%;

Олександр Рожко — 12,93%.

Володимир Бугров народився 10 листопада 1967 року на Тернопільщині. Школу він закінчив у 1884 році з золотою відзнакою. У 1991 році Бугров захистив дипломну роботу на філософському факультеті. Після цього пішов на аспірантуру. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Мова і символ в контексті проблеми розуміння». З 1998 по 2009 Бугров працював заступником декана філософського факультету. З січня 2009 року — проректор з науково-педагогічної роботи КНУ.

Загалом на посаду ректора претендувало шість кандидатів:

Болтівець Сергій — доктор психологічних наук, професор;

Литвин Володимир — доктор історичних наук, колишній спікер Верховної Ради, професор;

Бугров Володимир — кандидат філософських наук, професор;

Вижва Сергій — доктор геологічних наук, професор;

Чудовська Ірина — доктор соціологічних наук, професор;

Рожко Олександр — доктор економічних наук, доцент.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов порушив університетський виборчий процес, аби «збити» його з майбутньої посади ректора Київського національного університету (КНУ). Для своїх цілей Данілов нібито прикривався «харківськими угодами».