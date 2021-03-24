Табличку «Президент України» вже відмили від графіті, фото: LB.ua

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Офіс президента України, фасад якого постраждав 20 березня в результаті акції прихильників нещодавно засудженого одеського активіста Сергія Стерненка, продовжують відмивати від графіті.

Вже очистили табличку «Президент України», на якій також розміщено державний герб. Про це повідомляє видання LB.ua.

Сьогодні клінінгова компанія відчищала стіни. Також від фарби відмивають вікна.

Раніше «5 канал» повідомляв, що надписи на стінах, перед тим як їх відчищати, обробляють спеціальною хімічною речовиною і на певний час заклеюють плівкою, щоб подіяли реактиви. Після цього написи змивають струменем гарячої пари, яка подається під високим тиском.

Окрім клінінгових компаній, в очищенні будівлі беруть участь і громадські активісти.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ нещодавно продемонструвало нове відео резонансних подій біля Офісу президента.