Нещеплених дітей можуть відсторонити від занять

Вакцинація в Україні. Фото: Istock

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Вакцинація в Україні для дітей, які хочуть відвідувати школи та дитсадки, залишається обов’язковою.

Верховний суд розглянув справу про відсторонення від занять дитини, якій не зробили щеплення згідно з календарем профілактичних щеплень. Підставою для позову стало те, що директор школи видав наказ про заборону відвідування школи дитиною позивача до отримання довідки про вакцинацію або висновку лікарсько-консультаційної комісії.

Позивач вважає, що такі вимоги керівництва школи є незаконними. Але суди, зокрема і Верховний, встали на сторону директора, вказавши, що його дії були виправданими. Верховний суд встановив, що рішення про вакцинацію дитини до 15 років ухвалюється батьками, і вони мають право відмовитися робити щеплення.

Зі свого боку держава, встановлюючи заборону на відвідування навчального закладу нещепленими дітьми, турбується про здоров’я та безпеку всіх учасників навчального процесу, зокрема й самих невакцинованих дітей.

Право дитини на освіту таким чином не порушується, бо зараз передбачені альтернативні способи отримання освіти, наприклад, у дистанційній формі. Можливість відвідування школи без вакцинації вирішується в індивідуальному порядку лікарсько-консультаційною комісією.

Якщо батьки не хочуть вакцинувати своїх дітей, вони мусять або звернутися до ВКК (якщо вакцинація дитині протипоказана через стан здоров’я), або навчати дитину дистанційно. Відповідна позиція викладена в постанові Верховного суду від 10.03.2021 у справі 331/5291/19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація дітей і всього населення буде переглянута в законопроекті № 4142 «Про систему суспільного здоров’я». Відтепер у законопроекті з’явилося кілька нових пунктів. Зокрема, батьки, які відмовляються вакцинувати дитину, повинні будуть написати заяву про відмову.