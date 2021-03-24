Данилов. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n152235-veroyatnost-polnogo-lokdauna-v-ukraine-ocenili-v-snbo.html

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Локдаун в Украине могут ввести из-за ухудшения ситуации с коронавирусом до критической.

Вероятность общенационального карантина будет полностью зависеть от поведения людей. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил в интервью BBC Украина.

Мы настаиваем, что каждая община, согласно закону, должна самостоятельно принимать решение, надо ли ей закрываться, вводить другие ограничения. Когда мы полностью закрываем области — это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистическому сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна, — заявил Данилов.

Напомним, ранее мы сообщали, что средний возраст смерти больных COVID-19 украинцев, а также средний возраст госпитализированных и зараженных коронавирусной инфекцией определили ученые Национальной академии наук Украины.