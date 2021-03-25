Смерть військової після COVID-щеплення прокоментував Степанов. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n152240-smert-viyskovoyi-pislya-covid-scheplennya-prokomentuvav-stepanov.html

Ракурс

Смерть військовослужбовця з Одеської області, яка померла після вакцинації від коронавірусу, не пов’язана зі щепленням препаратом Covishield/AstraZeneca.

Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей, я маю на увазі в абсолютних цифрах, буде, умовно кажучи, вмирати. Якщо людина зробила щеплення, а на наступний день у неї стався інфаркт, тому що вона мала серйозне серцево-судинне захворювання — це ніяк не пов’язано, — сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в коментарі виданню «Радіо Свобода».

Він зазначив, що особисто розмовляв з судмедекспертом, який проводив розтин загиблої і той запевнив міністра, що ні про який тромбоз мови не йде.

Це була гостра серцево-судинна недостатність, яка призвела до смерті людини, — підсумував міністр.



Він нагадав, що кожен випадок смерті вакцинованої людини впродовж 30 днів після щеплення буде розслідуватись, незалежно від причини смерті.

Нагадаємо, у Чернівцях помер провізор аптеки військового шпиталю, який 15 березня був щеплений вакциною проти коронавірусу Covishield.