Після вакцинації в Україні загинула ще одна людина — названа попередня причина смерті

Вакцинація в Україні. Фото: Istock

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Вакцинація в Україні продовжується, а перші летальні випадки після щеплень почали фіксувати відучора. У міській лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового шпиталю, який 15 березня був щеплений вакциною проти коронавірусу Covishield.

Попередню причину смерті встановили медики — гострий мозковий інсульт. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Повідомляється, що чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби. Протипоказань до введення вакцини в загиблого чоловіка не було. У цей же день із флакона, з якого щепили чоловіка, було зроблено щеплення ще восьми людям.

Керівник мобільної бригади повідомив, що пацієнт переніс вакцинацію нормально — на стан здоров’я чоловік не скаржився. Однак наступного дня після вакцинації чоловіка госпіталізували з інсультом. Для встановлення точної причини смерті МОЗ призначило патологоанатомічне дослідження тіла померлого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що це вже другий випадок смерті пацієнта після вакцинації в Україні. 23 березня на Одещині померла військовослужбовиця, якій декілька днів тому зробили щеплення проти коронавірусу.