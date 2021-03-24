Картина Бенксі. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n152236-koronavirusnu-kartynu-benksi-prodaly-za-rekordnu-sumu-foto.html

Ракурс

Бенксі, відомий анонімний художник, присвятив свою картину темі коронавірусу, зобразивши супергероя-медсестру. Лондонський аукціонний дім Christie’s продав її за 19,5 млн євро.

Це найбільша сума, яку коли-небудь платили за роботу художника. Про це повідомляє видання DW.

Повідомляється, що на картині під назвою «Game Changer» зображений хлопчик, що грає з фігуркою медсестри в плащі й масці, а Бетмен і Людина-павук лежать в кошику для сміття позаду дитини.



Бенксі подарував цю роботу лікарні при університеті Саутгемптона в травні 2020 року на знак вдячності за працю медиків з Національної служби охорони здоров’я в боротьбі з коронавірусом.

Зазначається, що ця картина супроводжувалася листом, в якому Бенксі говорить:

Спасибі за все, що ви робите. Я сподіваюся, що це трохи прикрасить місце, навіть якщо воно буде тільки чорно-білим, — написав художник.

Christie’s повідомляє, що благодійна організація Southhampton Hospitals Charity буде використовувати виручку від продажу для фінансування проектів щодо добробуту персоналу і пацієнтів. Репродукція роботи займе місце оригіналу в лікарні.

Наголосимо, що попередній рекорд для картин Бенксі був встановлений два роки тому: картину, на якій намальовано парламент Великої Британії з приматами в залі засідань, продали на аукціоні за 12 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що картини в стилі Бенксі навчили малювати штучний інтелект. Розробником бота став британець Метт Раунд. Бот уже намалював 256 картин.