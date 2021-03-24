Картина Бэнкси. Фото: DW

https://racurs.ua/n152236-koronavirusnuu-kartinu-benksi-prodali-za-rekordnuu-summu-foto.html

Ракурс

Бэнкси, известный анонимный художник, посвятил свою картину теме коронавируса, изобразив супергероя-медсестру. Лондонский аукционный дом Christie’s продал ее за 19,5 млн евро.

Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за работу художника. Об этом сообщает издание DW.

Сообщается, что на картине под названием «Game Changer» изображен мальчик, играющей с фигуркой медсестры в плаще и маске, а Бэтмен и Человек-паук лежат в корзине для мусора позади ребенка.

Бэнкси подарил эту работу больнице при университете Саутгемптона в мае 2020 года в знак признательности за труд медиков из Национальной службы здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что эта картина сопровождалась письмом, в котором Бэнкси гласит:

Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что это немного украсит место, даже если оно будет только черно-белым, — написал художник.

Christie’s сообщает, что благотворительная организация Southhampton Hospitals Charity будет использовать выручку от продажи для финансирования проектов по благополучию персонала и пациентов. Репродукция работы займет место оригинала в больнице.

Подчеркнем, что предыдущий рекорд для картин Бэнкси был установлен два года назад: картину, на которой нарисован парламент Великобритании с приматами в зале заседаний, продали на аукционе за 12 млн долларов.

Напомним, ранее мы сообщали, что картины в стиле Бэнкси научили рисовать искусственный интеллект. Разработчиком бота стал британец Мэтт Раунд. Бот уже нарисовал 256 картин.