Искусственный интеллект начал рисовать картины, как Бэнкси. Фото: VoleWTF

https://racurs.ua/n145662-iskusstvennyy-intellekt-nachal-risovat-kartiny-kak-benksi-foto.html

Ракурс

Картины в стиле Бэнкси научили рисовать искусственный интеллект. Разработчиком бота стал британец Мэтт Раунд.

Бот уже нарисовал 256 картин. Об этом пишет The Art Newspaper

Раунд назвал бот GANksy, в честь генеративно-соревновательной сети (GAN — generative adversarial network).

Рисовать картины, похожие на работы уличного художника Бэнкси, бота научили всего за пять дней. Для этого ему показали все картины анонимного художника.

При этом Раунд называет бота «уличным художником, визуальным гением, чьи работы отражают беспокойную реальность». Однако в рисунках GANksy можно легко узнать крыс — одних из главных персонажей работ Бэнкси.

Все 256 рисунков GANksy можно приобрести. Купить его картины можно только по очереди. Цена первого рисунка составляла фунт. Каждое последующее изображение дороже на такую же сумму.

По мнению разработчика, его проект не нарушает авторские права Бэнкси.

Надеюсь, он оценит это как веселый, креативный проект, — говорит Раунд.

Напомним, картину известного британского уличного художника Бэнкси «Покажи мне Моне» продали за 7,5 млн фунтов стерлингов (9,8 млн долл.). Картину продали на торгах аукционного дома Sotheby’s.