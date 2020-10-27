Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 28 октября будет облачной, а ведь Солнце должно пробиваться из-за облаков.

Температура воздуха останется относительно теплой, как для середины осени. Ночью столбики термометров покажут от 4° тепла в западных областях до 14° тепла в южных, а днем воздух прогреется до 13−19° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 28 октября ожидается облачная, но теплая. Ночью воздух прогреется до 6−8° тепла, а днем — 13−15° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет облачной с прояснениями. Температуру воздуха ночью прогнозируют 5−7° тепла, днем 13−15° выше нуля.

Погода в Одессе в ближайшие сутки тоже будет с облачностью. Температура воздуха ночью ожидается 12−14° тепла, а днем обещают 14−16° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет пасмурной, но без дождей. Температурные показатели следующие — ночью 5−7° тепла, а днем — 14−16° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 28 октября будет облачной. Столбики термометров ночью покажут 4−8° тепла, а днем 13−17° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 28 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине 27 октября ожидалась местами солнечная. Переменчивые дожди синоптики прогнозировали на юге страны. Температура воздуха должна была прогреться до 20° тепла.