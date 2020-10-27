Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 28 жовтня буде хмарною, але ж сонце повинно пробиватися з-за хмар.

Температура повітря залишиться відносно теплою, як для середини осені. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 4° тепла в західних областях до 14° тепла в південних, а вдень повітря прогріється до 13−19° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 28 жовтня очікується хмарна, але тепла. Вночі повітря прогріється до 6−8° тепла, а вдень — 13−15° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде хмарною з проясненнями. Температуру повітря вночі прогнозують 5−7° тепла, вдень 13−15° вище нуля.

Погода в Одесі найближчої доби теж буде з хмарністю. Температура повітря вночі очікується 12−14° тепла, а вдень обіцяють 14−16° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде похмурою, але без дощів. Температурні показники наступні — вночі 5−7° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 28 жовтня буде хмарною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−8° тепла, а вдень 13−17° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 28 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні 27 жовтня очікувалася місцями сонячна. Мінливі дощі синоптики прогнозували на півдні країни. Температура повітря повинна була прогрітися до 20° тепла.