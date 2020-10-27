Штучний інтелект почав малювати картини, як Бенксі. Фото: VoleWTF

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Ракурс

Картини в стилі Бенксі навчили малювати штучний інтелект. Розробником бота став британець Метт Раунд.

Бот вже намалював 256 картин. Про це пише The Art Newspaper

Раунд назвав бот GANksy, в честь генеративно-змагальної мережі (GAN — generative adversarial network).

Малювати картина схожі з роботами вуличного художника Бенксі бота навчили всього за п’ять днів. Для цього боту показали всі картини анонімного художника.

При цьому розробник називає бота «вуличним художником, візуальним генієм, чиї роботи відображають неспокійну реальність». Проте в малюнках GANksy можна легко впізнати щурів — одних з головних персонажів робіт Бенксі.

Всі 256 малюнків GANksy можна придбати. Купити його картини можна лише почергово. Ціна першого малюнка становила 1 фунт. Кожне наступне зображення дорожче на суму вартості попередньої картини.

На думку розробника, його проект не порушує авторські права Бенксі.

Сподіваюся, він оцінить це як веселий, креативний проект, — говорить Раунд.

Нагадаємо, що картину відомого британського вуличного художника Бенксі «Покажи мені Моне» продали за 7,5 млн фунтів стерлінгів (9,8 млн дол.). Картину продали на торгах аукціонного дому Sothebyʼs.