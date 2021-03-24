После вакцинации в Украине погиб еще один человек — названа предварительная причина смерти

Вакцинация в Украине. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152237-posle-vakcinacii-v-ukraine-pogib-esche-odin-chelovek-nazvana-predvaritelnaya-prichina-smerti.html

Ракурс

Вакцинация в Украине продолжается, а первые летальные случаи после прививок начали фиксировать со вчерашнего дня. В городской больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта был привит вакциной против коронавируса Covishield.

Предварительную причину смерти установили медики — острый мозговой инсульт. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. Противопоказаний к введению вакцины у погибшего мужчины не было. В этот же день из флакона, из которого прививали мужчину, была сделана прививка еще восьми людям.

Руководитель мобильной бригады сообщил, что пациент перенес вакцинацию нормально — на здоровье мужчина не жаловался. Однако на следующий день после вакцинации мужчину госпитализировали с инсультом. Для установления точной причины смерти Минздрав назначил патологоанатомическое исследование тела умершего.

Напомним, ранее мы сообщали, что это уже второй случай смерти пациента после вакцинации в Украине. 23 марта на Одесщине умерла военная, которой несколько дней назад сделали прививку против коронавируса.