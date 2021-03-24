25 березня святкують День Служби безпеки України та Благовіщення

Свято завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152239-25-bereznya-svyatkuut-den-slujby-bezpeky-ukrayiny-ta-blagovischennya.html

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25 березня в Україні відзначають одразу два свята — професійне та релігійне. День Служби безпеки України — професійне свято працівників правоохоронного органу, що святкують щорічно. Свято було встановлено указом президента України Леоніда Кучми 22 березня 2001 року.

Також у цей день святкують Благовіщення. Це свято пов’язане з важливою євангельською подією — сповіщенням архангела Гавриїла Діві Марії про майбутнє народження по плоті від неї Спасителя.

У Євангелії від Луки розповідається, як архангел Гавриїл був посланий Богом сповістити Марії, що їй належить зачати від Духа Святого й народити немовля Ісуса, який стане Месією й наречеться Сином Божим. Збентежена привітанням ангела Марія потім переконалася в правдивості його обіцянки й висловила свою віру словами: «Так буде Мені по слову твоєму».

У цей день відбулося:

1857 — уперше сфотографоване сонячне затемнення;

1857 — Леон Скотт запатентував фонавтограф, перший прилад для запису звукових коливань;

1872 — випущена перша в Росії поштова картка;

1876 — провела свій перший матч футбольна збірна Вельсу, одна з найстарших у світі;

1916 — жінкам у США дозволено бути присутнім на двобоях боксерів;

1983 — на телепрограмі («Motown 25: Yesterday, Today, Forever»), Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою «Місячна хода»;

1988 — австралієць Невілл Паттен спорудив найменший у світі велосипед — його колеса були діаметром менше 2-х см;

2011 — Папа Римський підтвердив вибір нового настоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав;

2013 — у центрі Парижа поліцейські застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за скасування закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції.

У цей день народилися: