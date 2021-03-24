25 березня святкують День Служби безпеки України та Благовіщення

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Свято завтра. Фото: Istock
25 березня святкують День Служби безпеки України та Благовіщенняhttps://racurs.ua/ua/n152239-25-bereznya-svyatkuut-den-slujby-bezpeky-ukrayiny-ta-blagovischennya.htmlРакурс
25 березня в Україні відзначають одразу два свята — професійне та релігійне. День Служби безпеки України — професійне свято працівників правоохоронного органу, що святкують щорічно. Свято було встановлено указом президента України Леоніда Кучми 22 березня 2001 року.
Також у цей день святкують Благовіщення. Це свято пов’язане з важливою євангельською подією — сповіщенням архангела Гавриїла Діві Марії про майбутнє народження по плоті від неї Спасителя.
У Євангелії від Луки розповідається, як архангел Гавриїл був посланий Богом сповістити Марії, що їй належить зачати від Духа Святого й народити немовля Ісуса, який стане Месією й наречеться Сином Божим. Збентежена привітанням ангела Марія потім переконалася в правдивості його обіцянки й висловила свою віру словами: «Так буде Мені по слову твоєму».
У цей день відбулося:
- 1857 — уперше сфотографоване сонячне затемнення;
- 1857 — Леон Скотт запатентував фонавтограф, перший прилад для запису звукових коливань;
- 1872 — випущена перша в Росії поштова картка;
- 1876 — провела свій перший матч футбольна збірна Вельсу, одна з найстарших у світі;
- 1916 — жінкам у США дозволено бути присутнім на двобоях боксерів;
- 1983 — на телепрограмі («Motown 25: Yesterday, Today, Forever»), Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою «Місячна хода»;
- 1988 — австралієць Невілл Паттен спорудив найменший у світі велосипед — його колеса були діаметром менше 2-х см;
- 2011 — Папа Римський підтвердив вибір нового настоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав;
- 2013 — у центрі Парижа поліцейські застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за скасування закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції.
У цей день народилися:
- 1747 — Олександр Безбородько, козацький полковник, член Російської Академії, почесний член Академії Мистецтв, царський сенатор;
- 1751 — П'єтро Гонзага, уславлений італійський сценограф, художник-декоратор, теоретик мистецтва, архітектор і садівник;
- 1839 — Леонард Гіршман, український вчений-офтальмолог, лікар, педагог. Почесний громадянин міста Харкова;
- 1849 — Аґенор Ґолуховський (молодший) — польський граф, австрійський дипломат і державний діяч;
- 1867 — Артуро Тосканіні, італійський диригент;
- 1871 — Ігор Грабар, радянський художник, українець за походженням; реставратор, мистецтвознавець, історик мистецтва, музейний діяч, педагог;
- 1880 — Гаврило Базильський, генерал-хорунжий Армії УНР;
- 1897 — Іван Андрух, український військово-політичний діяч, активний учасник української національно-визвольної боротьби;
- 1909 — Юрій Бойко-Блохін, український літературознавець, театрознавець, професор Українського Вільного Університету в Мюнхені, громадський і політичний діяч, член Проводу ОУН;
- 1911 — Олександр Бандера, український політик. Брат Степана Бандери;
- 1911 — Олексій Боголюбов, учений у галузі історії математики й теорії механізмів. Доктор технічних наук, професор;
- 1913 — Йосип Позичанюк, Держсекретар інформації і пропаганди в УДП, політичний керівник УПА, голова Бюро інформації УГВР, полковник УПА;
- 1942 — Іван Білий, український поет;
- 1950 — Борис Бурда, популярний український гравець в інтелектуальних телешоу («Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг»), виконавець власних пісень, телеведучий;
- 1961 — Василь Рац, український і радянський футболіст;
- 1965 — Сара Джессіка Паркер, американська актриса;
- 1976 — Володимир Кличко, український боксер у суперважкій ваговій категорії, чемпіон світу.
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