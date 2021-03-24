25 марта отмечается День Службы безопасности Украины и Благовещение

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Праздник завтра. Фото: Istock
25 марта отмечается День Службы безопасности Украины и Благовещениеhttps://racurs.ua/n152239-25-marta-otmechaetsya-den-slujby-bezopasnosti-ukrainy-i-blagoveschenie.htmlРакурс
25 марта в Украине отмечают сразу два праздника — профессиональный и религиозный. День Службы безопасности Украины — профессиональный праздник работников правоохранительного органа, который празднуют ежегодно. Праздник был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы 22 марта 2001 года.
Также в этот день празднуют Благовещение. Этот праздник связан с важным евангельским событием — оповещением архангела Гавриила Деве Марии о будущем рождении по плоти от неё Спасителя.
В Евангелии от Луки рассказывается, как архангел Гавриил был послан Богом возвестить Марии, что ей принадлежит зачать от Духа Святого и родить младенца Иисуса, который станет Мессией и наречется Сыном Божиим. Смущенная приветствием ангела Мария затем убедилась в правдивости его обещания и выразила свою веру словами: «Так будет Мне по слову твоему».
В этот день произошло:
- 1857 — впервые сфотографировано солнечное затмение;
- 1857 — Леон Скотт запатентовал фонавтограф, первый прибор для записи звуковых колебаний;
- 1872 — выпущена первая в России почтовая карточка;
- 1876 — провела свой первый матч футбольная сборная Уэльса, одна из старейших в мире;
- 1916 — женщинам в США разрешено присутствовать на поединках боксеров;
- 1983 — на телепрограмме («Motown 25: Yesterday, Today, Forever»), Майкл Джексон продемонстрировал элемент танца под названием «Лунная походка»;
- 1988 — австралиец Невилл Паттен построил самый маленький в мире велосипед — его колеса были диаметром менее 2-х см;
- 2011 — Папа Римский подтвердил выбор нового настоятеля УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Шевчук Святослав;
- 2013 — в центре Парижа полицейские применили слезоточивый газ против участников митинга протеста за отмену закона о легализации однополых браков во Франции.
В этот день родились:
- 1747 — Александр Безбородко, казацкий полковник, член Российской Академии, почетный член Академии Искусств, царский сенатор;
- 1751 — Пьетро Гонзага, прославленный итальянский сценограф, художник-декоратор, теоретик искусства, архитектор и садовник;
- 1839 — Леонард Гиршман, украинский ученый-офтальмолог, врач, педагог. Почетный гражданин города Харькова;
- 1849 — Агенор Голуховский (младший) — польский граф, австрийский дипломат и государственный деятель;
- 1867 — Артуро Тосканини, итальянский дирижер;
- 1871 — Игорь Грабарь, советский художник, украинец по происхождению; реставратор, искусствовед, историк искусства, музейный деятель, педагог;
- 1880 — Гавриил Базильский, генерал-хорунжий Армии УНР;
- 1897 — Иван Андрух, украинский военно-политический деятель, активный участник украинского национально-освободительной борьбы;
- 1909 — Юрий Бойко-Блохин, украинский литературовед, театровед, профессор Украинского Свободного Университета в Мюнхене, общественный и политический деятель, член Провода ОУН,
- 1911 — Александр Бандера, украинский политик. Брат Степана Бандеры;
- 1911 — Алексей Боголюбов, ученый в области истории математики и теории механизмов. Доктор технических наук, профессор
- 1913 — Иосиф Позычанюк, Госсекретарь информации и пропаганды в УДП, политический руководитель УПА, председатель Бюро информации УГВР, полковник УПА;
- 1942 — Иван Белый, украинский поэт;
- 1950 — Борис Бурда, популярный украинский игрок в интеллектуальных телешоу («Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»), исполнитель собственных песен, телеведущий;
- 1961 — Василий Рац, украинский и советский футболист;
- 1965 — Сара Джессика Паркер, американская актриса;
- 1976 — Владимир Кличко, украинский боксер в супертяжелой весовой категории, чемпион мира.
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