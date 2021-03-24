25 марта отмечается День Службы безопасности Украины и Благовещение

Праздник завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152239-25-marta-otmechaetsya-den-slujby-bezopasnosti-ukrainy-i-blagoveschenie.html

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25 марта в Украине отмечают сразу два праздника — профессиональный и религиозный. День Службы безопасности Украины — профессиональный праздник работников правоохранительного органа, который празднуют ежегодно. Праздник был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы 22 марта 2001 года.

Также в этот день празднуют Благовещение. Этот праздник связан с важным евангельским событием — оповещением архангела Гавриила Деве Марии о будущем рождении по плоти от неё Спасителя.

В Евангелии от Луки рассказывается, как архангел Гавриил был послан Богом возвестить Марии, что ей принадлежит зачать от Духа Святого и родить младенца Иисуса, который станет Мессией и наречется Сыном Божиим. Смущенная приветствием ангела Мария затем убедилась в правдивости его обещания и выразила свою веру словами: «Так будет Мне по слову твоему».

В этот день произошло:

1857 — впервые сфотографировано солнечное затмение;

1857 — Леон Скотт запатентовал фонавтограф, первый прибор для записи звуковых колебаний;

1872 — выпущена первая в России почтовая карточка;

1876 — провела свой первый матч футбольная сборная Уэльса, одна из старейших в мире;

1916 — женщинам в США разрешено присутствовать на поединках боксеров;

1983 — на телепрограмме («Motown 25: Yesterday, Today, Forever»), Майкл Джексон продемонстрировал элемент танца под названием «Лунная походка»;

1988 — австралиец Невилл Паттен построил самый маленький в мире велосипед — его колеса были диаметром менее 2-х см;

2011 — Папа Римский подтвердил выбор нового настоятеля УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Шевчук Святослав;

2013 — в центре Парижа полицейские применили слезоточивый газ против участников митинга протеста за отмену закона о легализации однополых браков во Франции.

В этот день родились: