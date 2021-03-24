Тайную ЧВК разоблачила СБУ — организаторами называют экс-нардепа и «агента НАБУ»

СБУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n152238-taynuu-chvk-razoblachila-sbu-organizatorami-nazyvaut-eks-nardepa-i-agenta-nabu.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность военизированного вооруженного формирования ㅡ так называемой частной военной компании (ЧВК) на территории Украины.

Ее возможными организаторами называют бывшего нардепа Семена Семенченко и «внештатного агента НАБУ» Евгения Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что ЧВК действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Она заключала контракты с представителями стран Ближнего Востока и предлагала поставлять оружие в эти страны.

В состав разоблаченной ЧВК входило более 150 человек, а 15 граждан Украины осуществляли контроль и координацию деятельности этой организации. Членов ЧВК готовили к военным действиям на обустроенной тренировочной базе в Киевской области. Там происходили боевые выходки, тренировки по обращению с оружием, отработка навыков военных боевых действий. Кроме того, часть членов организации училась в центрах подготовки за рубежом.

По версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко также являются возможными организаторами и участниками схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Теперь им и другим организаторам сообщили о подозрении по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ отреагировала на информацию о якобы участии украинских силовиков в так называемой «вагнеровской спецоперации» в Беларуси. В спецслужбе заявили, что не комментируют слухи и не обсуждают публично фантастические сценарии. Тем более СБУ не комментирует, когда такие информационные «вброс» могут причинять вред Украине. Но задержания «вагнеровцев» в СБУ прокомментировали.