Таємну ПВК викрила СБУ — організаторами називають екс-нардепа та «агента НАБУ»

СБУ, Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n152238-taiemnu-pvk-vykryla-sbu-organizatoramy-nazyvaut-eks-nardepa-ta-agenta-nabu.html

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Служба безпеки України (СБУ) викрила діяльність воєнізованого збройного формування ㅡ так званої приватної військової компанії (ПВК) на території України.

Її можливими організаторами називають колишнього нардепа Семена Семенченка та «позаштатного агента НАБУ» Євгена Шевченка. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Повідомляється, що ПВК діяла під прикриттям охоронних фірм та громадських організацій. Вона укладала контракти з представниками країн Близького Сходу — вона пропонувала постачати зброю до цих країн.

До складу викритої ПВК входило понад 150 людей, а 15 громадян України здійснювали контроль та координацію діяльності цієї організації. Членів ПВК готували до військових дій на облаштованій тренувальній базі в Київській області. Там відбувались бойові вишколи, тренування поводження зі зброєю, навичок військових бойових дій. Окрім того, частина членів організації навчалася у центрах підготовки за кордоном.

За версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко також є можливими організаторами та учасниками схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Наразі їм та іншим організаторам повідомили про підозру за ст. 260 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ відреагувала на інформацію про начебто участь українських силовиків у так званій «вагнерівській спецоперації» в Білорусі. У спецслужбі заявили, що не коментують чутки та не обговорюють публічно фантастичні сценарії. Тим більше СБУ не коментує, коли такі інформаційні «вкиди» можуть заподіювати шкоду Україні. Але затримання «вагнерівців» в СБУ прокоментували.