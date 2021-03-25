Смерть военнослужащей после COVID-прививки прокомментировал Степанов. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n152240-smert-voennoslujaschey-posle-covid-privivki-prokommentiroval-stepanov.html

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Смерть женщины-военнослужащей из Одесской области, которая умерла после вакцинации от коронавируса, не связана с прививкой препаратом Covishield/AstraZeneca.

Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал прививку, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что у него было серьезное сердечно-сосудистое заболевание — это же никак не связано, — сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в комментарии изданию «Радіо Свобода».

Он подчеркнул, что лично беседовал с судмедэкспертом, проводившим вскрытие погибшей и тот заверил министра, что ни о каком тромбозе речи не идет.

Это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека, — подытожил министр.



Он напомнил, что каждый случай смерти вакцинированного человека в течение 30 дней после прививки будет расследоваться, независимо от причины смерти.

Напомним, в Черновцах умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта был привит вакциной против коронавируса Covishield.