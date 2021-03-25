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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине — зафиксировали рекордное количество смертей и новых заболевших (ИНФОГРАФИКА)

25 мар 2021, 09:08
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 24 марта, подхватили 16 тыс. 669 человек.

Заболели 786 детей и 446 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 4 тыс. 838 человек;
  • летальных случаев — 362;
  • выздоровело — 6 тыс. 748 человек;
  • осуществлено тестирований — 128 тыс. 615 (в том числе методом ПЦР — 57 тыс. 818, методом ИФА — 22 тыс. 950).

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 1 млн 596 тыс. 575 человек;
  • выздоровело — 1 млн 283 тыс. 20 человек;
  • летальных исходов — 31 тыс. 135;
  • проведено ПЦР-тестов — 7 млн 836 тыс. 49.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 267), Одесской (1 тыс. 235), Житомирской (1 тыс. 136), Львовской (1 тыс. 32) и Хмельницкой (989) областях.


Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев — 1 тыс. 267 случаев;
  • Винницкая область — 772 случая;
  • Волынская область — 349 случаев;
  • Днепропетровская область — 892 случая;
  • Донецкая область — 778 случаев;
  • Житомирская область — 1 тыс. 136 случаев;
  • Закарпатская область — 668 случаев;
  • Запорожская область — 488 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 512 случаев;
  • Киевская область — 872 случая;
  • Кировоградская область — 184 случая;
  • Луганская область — 141 случай;
  • Львовская область — 1 тыс. 32 случая;
  • Николаевская область — 377 случаев;
  • Одесская область — 1 тыс. 235 случаев;
  • Полтавская область — 521 случай;
  • Ровенская область — 626 случаев;
  • Сумская область — 613 случаев;
  • Тернопольская область — 531 случай;
  • Харьковская область — 918 случаев;
  • Херсонская область — 168 случаев;
  • Хмельницкая область — 989 случаев;
  • Черкасская область — 509 случаев;
  • Черновицкая область — 543 случая;
  • Черниговская область — 548 случаев;

Напомним, локдаун в Украине могут ввести из-за ухудшения ситуации с коронавирусом до критической. В СНБО заверили, что вероятность общенационального карантина будет полностью зависеть от поведения людей.

Источник: Ракурс


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