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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус в Украине — зафиксировали рекордное количество смертей и новых заболевших (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152241-koronavirus-v-ukraine-zafiksirovali-rekordnoe-kolichestvo-smertey-i-novyh-zabolevshih.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 24 марта, подхватили 16 тыс. 669 человек.
Заболели 786 детей и 446 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 4 тыс. 838 человек;
- летальных случаев — 362;
- выздоровело — 6 тыс. 748 человек;
- осуществлено тестирований — 128 тыс. 615 (в том числе методом ПЦР — 57 тыс. 818, методом ИФА — 22 тыс. 950).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 млн 596 тыс. 575 человек;
- выздоровело — 1 млн 283 тыс. 20 человек;
- летальных исходов — 31 тыс. 135;
- проведено ПЦР-тестов — 7 млн 836 тыс. 49.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 267), Одесской (1 тыс. 235), Житомирской (1 тыс. 136), Львовской (1 тыс. 32) и Хмельницкой (989) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев — 1 тыс. 267 случаев;
- Винницкая область — 772 случая;
- Волынская область — 349 случаев;
- Днепропетровская область — 892 случая;
- Донецкая область — 778 случаев;
- Житомирская область — 1 тыс. 136 случаев;
- Закарпатская область — 668 случаев;
- Запорожская область — 488 случаев;
- Ивано-Франковская область — 512 случаев;
- Киевская область — 872 случая;
- Кировоградская область — 184 случая;
- Луганская область — 141 случай;
- Львовская область — 1 тыс. 32 случая;
- Николаевская область — 377 случаев;
- Одесская область — 1 тыс. 235 случаев;
- Полтавская область — 521 случай;
- Ровенская область — 626 случаев;
- Сумская область — 613 случаев;
- Тернопольская область — 531 случай;
- Харьковская область — 918 случаев;
- Херсонская область — 168 случаев;
- Хмельницкая область — 989 случаев;
- Черкасская область — 509 случаев;
- Черновицкая область — 543 случая;
- Черниговская область — 548 случаев;
Напомним, локдаун в Украине могут ввести из-за ухудшения ситуации с коронавирусом до критической. В СНБО заверили, что вероятность общенационального карантина будет полностью зависеть от поведения людей.
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