Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 24 марта, подхватили 16 тыс. 669 человек.

Заболели 786 детей и 446 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 4 тыс. 838 человек;

летальных случаев — 362;

выздоровело — 6 тыс. 748 человек;

осуществлено тестирований — 128 тыс. 615 (в том числе методом ПЦР — 57 тыс. 818, методом ИФА — 22 тыс. 950).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 млн 596 тыс. 575 человек;

выздоровело — 1 млн 283 тыс. 20 человек;

летальных исходов — 31 тыс. 135;

проведено ПЦР-тестов — 7 млн 836 тыс. 49.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 267), Одесской (1 тыс. 235), Житомирской (1 тыс. 136), Львовской (1 тыс. 32) и Хмельницкой (989) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 1 тыс. 267 случаев;

Винницкая область — 772 случая;

Волынская область — 349 случаев;

Днепропетровская область — 892 случая;

Донецкая область — 778 случаев;

Житомирская область — 1 тыс. 136 случаев;

Закарпатская область — 668 случаев;

Запорожская область — 488 случаев;

Ивано-Франковская область — 512 случаев;

Киевская область — 872 случая;

Кировоградская область — 184 случая;

Луганская область — 141 случай;

Львовская область — 1 тыс. 32 случая;

Николаевская область — 377 случаев;

Одесская область — 1 тыс. 235 случаев;

Полтавская область — 521 случай;

Ровенская область — 626 случаев;

Сумская область — 613 случаев;

Тернопольская область — 531 случай;

Харьковская область — 918 случаев;

Херсонская область — 168 случаев;

Хмельницкая область — 989 случаев;

Черкасская область — 509 случаев;

Черновицкая область — 543 случая;

Черниговская область — 548 случаев;

Напомним, локдаун в Украине могут ввести из-за ухудшения ситуации с коронавирусом до критической. В СНБО заверили, что вероятность общенационального карантина будет полностью зависеть от поведения людей.