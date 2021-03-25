Франция против Украины — Шевченко прокомментировал ничью с чемпионами мира

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Ракурс

Сборная Украины сыграла в голевую ничью 1:1 в первом матче отбора на ЧМ-2022 с французами. Подопечные Андрея Шевченко выстроили защитные редуты в игре против действующих чемпионов мира, встречая соперника на своей половине поля.

Сине-желтые первыми пропустили от Гризмана, впоследствии стали чаще гостить на половине соперников и во втором тайме Сидорчук после рикошета счет сравнял.

Мы давно готовились к этой встрече, очень хорошо изучали соперника. Товарищеский матч тоже помог, дал нам информацию, раскрываться и играть в открытый футбол с Францией сегодня равноценно самоубийству. Мы постарались сыграть компактно, создать определенное давление на мяче, закрыть острых футболистов соперника, в частности, Килиана Мбаппе. Он очень хорошо атакует в пространстве, постоянно меняет фланги, но сегодня меньше это делал. Сегодня Мбаппе действовал слева, поэтому мы поставили перед ним больше игроков. Один постоянно прессинговал, а второй закрывал пространство. План удался, спасибо нашим футболистам за проделанную работу, — рассказал Шевченко.

Дебют в статусе капитана сборной Александра Зинченко Шевченко прокомментировал одобрительно: «Он справился с задачей, как и все ребята».

В прошлом году Украина проиграла немало спаррингов и матчей в Лиге наций-2020/2021. Шева считает, что это… помогло подготовиться к Франции, поскольку дало тренерам информацию об игроках.

Пояснил Шевченко и отсутствие Ярмоленко и Цыганкова.

Нам нужно было перекрывать пространство позади. Если бы мы оставляли талантливых французских игроков один в один, то получили бы много проблем. Это был единственный путь сбалансировать состав, сделать компактным пространство между линиями. Всегда один прессинговал, а другой прикрывал. Это был наш план на игру, — рассказал тренер.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ничью против Украины встретил сдержанно: