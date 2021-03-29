Один укол вакцины от AstraZeneca защищает пожилых людей на 62%. Фото: eurointegration.com.ua

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Одна доза вакцины разработки Pfizer и AstraZeneca/Oxford давала 62% защиты среди пожилых людей, проживающих в домах по уходу, на которые в Англии и Уэльсе пришлось около четверти от всех смертей от коронавируса.

Команда исследователей из Великобритании проанализировала данные более чем 10 тыс. людей преклонного возраста в 310 домах ухода и установила, что единственная доза одной из указанных вакцин также снизила заразность тех, кто все же заболел коронавирусом. Таким образом обе вакцины можно считать эффективными для болезненных людей, которым от 65 лет. Научное исследование провели ученые Университетского колледжа Лондона, об этом сообщает BBC.

ПЦР-тесты, которые трижды проходили участники исследования, установили, что COVID-19 после вакцинации подхватили менее чем 500 вакцинированных лиц старшего возраста — с 36 тыс. результатов оказались положительными 1,3 тыс.

По словам ученой Лоры Шелкросс, одна доза обеих вакцин защищает от заражения на 56% уже через четыре недели после прививки, и на 62% — за пять недель. Также она убеждает, что обе вакцины защищают людей старшего возраста от более заразного «британского» штамма.

Также заявлялось, что около 11% участников исследования уже переболели коронавирусом до вакцинации. Одна доза, которую получили представители этой группы, дала небольшой эффект, поскольку они уже имели достаточно антител. При этом около 4% все же заразилась после прививки.

Исследователи резюмируют, что сейчас оперируют лишь предварительным данным, но убеждены, что они надежны учитывая обстоятельства исследования.

Напомним, Индия приостановила поставки вакцины CoviShield, которую производит институт сыворотки крови Serum Institute of India на основе разработок шведско-британской компании AstraZeneca.