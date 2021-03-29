Подземный тайник с оружием боевиков откопала СБУ — фото боеприпасовhttps://racurs.ua/n152429-podzemnyy-taynik-s-orujiem-boevikov-otkopala-sbu-foto-boepripasov.htmlРакурс
Служба безопасности Украины (СБУ) в Луганской области выявила два схрона с оружием российских наемников.
Украинским правоохранителям удалось изъять 15 снарядов дальнобойной артиллерии, каждый из которых содержит 16 кг гексогена — взрывчатого вещества повышенной мощности. Об этом
сообщает пресс-служба СБУ.
Соответствующие тайные схроны с оружием правоохранители обнаружили под землей, в тайнике, обустроенном в лесу вблизи поселка Терновое на Старобельщине. В другом тайнике, который был оборудован в бывшем блиндаже в районе поселка Плотина Счастьенского района, правоохранители изъяли такие боеприпасы:
- более 20 артиллерийских снарядов различных калибров;
- два взрывателя;
- три гранаты Ф-1;
- гранату ВОГ-17;
- более 400 патронов для крупнокалиберного пулемета КПВТ.
Соответствующие схроны были заложены боевиками во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции в 2014 году. Сейчас СБУ устанавливает лиц, причастных
к созданию схронов.
Напомним, ранее мы сообщали, что схрон с взрывчатыми веществами и боеприпасами нашли в Харьковской области. Владельцем незаконного арсенала оказался боевик самопровозглашенной ЛНР, который накануне был задержан оперативниками спецслужбы. У наемника нашли заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. Там нашли схрон, полный российского оружия.