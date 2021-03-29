СБУ. Фото: пресс-служба

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Служба безопасности Украины (СБУ) в Луганской области выявила два схрона с оружием российских наемников.

Украинским правоохранителям удалось изъять 15 снарядов дальнобойной артиллерии, каждый из которых содержит 16 кг гексогена — взрывчатого вещества повышенной мощности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.









Соответствующие тайные схроны с оружием правоохранители обнаружили под землей, в тайнике, обустроенном в лесу вблизи поселка Терновое на Старобельщине. В другом тайнике, который был оборудован в бывшем блиндаже в районе поселка Плотина Счастьенского района, правоохранители изъяли такие боеприпасы:

более 20 артиллерийских снарядов различных калибров;

два взрывателя;

три гранаты Ф-1;

гранату ВОГ-17;

более 400 патронов для крупнокалиберного пулемета КПВТ.

Соответствующие схроны были заложены боевиками во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции в 2014 году. Сейчас СБУ устанавливает лиц, причастных к созданию схронов.







Напомним, ранее мы сообщали, что схрон с взрывчатыми веществами и боеприпасами нашли в Харьковской области. Владельцем незаконного арсенала оказался боевик самопровозглашенной ЛНР, который накануне был задержан оперативниками спецслужбы. У наемника нашли заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. Там нашли схрон, полный российского оружия.