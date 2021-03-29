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Ракурс
СБУ. Фото: прес-служба

Підземну схованку зі зброєю бойовиків відкопала СБУ — фото боєприпасів

29 бер 2021, 13:22
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Служба безпеки України (СБУ) на Луганщині виявила два схрони зі зброєю російських найманців.

Українським спецпризначенцям вдалося вилучити 15 снарядів далекобійної артилерії, кожен із яких містить 16 кг гексогену — вибухової речовини підвищеної потужності. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Схрон бойовиків. Фото: СБУ

Схрон бойовиків. Фото: СБУ
Відповідні таємні схрони зі зброєю правоохоронці виявили під землею, у схованці, облаштованій у лісі поблизу селища Тернове на Старобільщині. З іншого тайнику, який був обладнаний у колишньому бліндажі в районі селища Плотина Щастинського району, правоохоронці вилучили такі боєприпаси:

  • понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів;
  • два підривники;
  • три гранати Ф-1;
  • гранату ВОГ-17;
  • понад 400 набоїв для великокаліберного кулемета КПВТ.

Відповідні схрони були закладені бойовиками під час збройного опору силам антитерористичної операції у 2014 році. Наразі СБУ встановлює осіб, причетних до створення схронів.

Схрон бойовиків. Фото: СБУ


Схрон бойовиків. Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що схрон із вибуховими речовинами та боєприпасами знайшли в Харківській області. Власником незаконного арсеналу виявився бойовик самопроголошеної ЛНР, який напередодні був затриманий оперативниками спецслужби. У найманця знайшли нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце в лісі неподалік Харкова. Саме там знайшли схрон, повний російської зброї.

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Джерело: Ракурс


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