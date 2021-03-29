Підземну схованку зі зброєю бойовиків відкопала СБУ — фото боєприпасівhttps://racurs.ua/ua/n152429-pidzemnu-shovanku-zi-zbroieu-boyovykiv-vidkopala-sbu-foto-boieprypasiv.htmlРакурс
Служба безпеки України (СБУ) на Луганщині виявила два схрони зі зброєю російських найманців.
Українським спецпризначенцям вдалося вилучити 15 снарядів далекобійної артилерії, кожен із яких містить 16 кг гексогену — вибухової речовини підвищеної потужності. Про
це повідомляє прес-служба СБУ.
Відповідні таємні схрони зі зброєю правоохоронці виявили під землею, у схованці, облаштованій у лісі поблизу селища Тернове на Старобільщині. З іншого тайнику, який був обладнаний у колишньому бліндажі в районі селища Плотина Щастинського району, правоохоронці вилучили такі боєприпаси:
- понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів;
- два підривники;
- три гранати Ф-1;
- гранату ВОГ-17;
- понад 400 набоїв для великокаліберного кулемета КПВТ.
Відповідні схрони були закладені бойовиками під час збройного опору силам антитерористичної операції у 2014 році. Наразі СБУ встановлює осіб, причетних до створення схронів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що схрон із вибуховими речовинами та боєприпасами знайшли в Харківській області. Власником незаконного арсеналу виявився бойовик самопроголошеної ЛНР, який напередодні був затриманий оперативниками спецслужби. У найманця знайшли нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце в лісі неподалік Харкова. Саме там знайшли схрон, повний російської зброї.