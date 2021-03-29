Чи планує Путін розмову із Зеленським, розповів Пєсков

У Путіна немає в планах розмови із Зеленським – Пєсков. Фото: russian.rt.

https://racurs.ua/ua/n152428-u-putina-nemaie-v-planah-rozmovy-iz-zelenskym-pieskov.html

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Володимир Путін, президент Росії, не має в планах розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але в разі потреби це може бути дуже швидко організовано, — сказав представник Кремля.

Так він відреагував на заяву Зеленського про те, що він має намір переговорити з усіма учасниками «нормандської четвірки».

Нагадаємо, 9 березня Зеленський заявив про готовність зустрітися з кожним із лідерів країн «нормандської четвірки», якщо чотиристоронні переговори будуть відкладатися. За його словами, саміт є ефективним розв’язанням проблеми загострення на Донбасі.

26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Внаслідок обстрілу четверо бійців ЗСУ загинули, двоє отримали поранення.

Президент Зеленський прокоментував загибель українських воїнів, висловивши співчуття родинам загиблих і заявивши, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак проведе повне розслідування.