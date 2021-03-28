У Кабміні розповіли, що чекає громадян РФ після звільнення тимчасово окупованих територій, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n152381-scho-robytymut-z-rosiyanamy-pislya-zvilnennya-okupovanyh-terytoriy-rozpovily-u-kabmini.html

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Громадяни Росії, які нелегально прибули на тимчасово окуповані території, будуть змушені покинути Україну після повернення цих регіонів під контроль Києва.

Віце-прем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів про це в інтерв’ю телеканалу «Дом».

Такі особи, не залежно від того, прибули вони на окуповані території добровільно чи насильно, по суті, є пособниками Кремля, який здійснює спробу асиміляції населення, наголошує Резніков.

Тому їхня доля… Я не люблю слово «депортація», воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни, — зазначив міністр.

Що стосується тих громадян РФ, хто прибув на окуповану територію законним шляхом, то до них «напевно, до них не буде питань», зазначив Резніков.

Водночас громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не порушували українське законодавство, нічого не загрожує, наголосив Резніков.

Він нагадав, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО) було затверджено Стратегію щодо деокупації та реінтеграції Криму, головним меседжем якої є те, що громадяни України, які проживають на окупованих територіях, є «заручниками ситуації» та «заручниками окупантів».

Вони повинні вірити, що Україна повернеться, і у них не буде проблем у вільній Україні, в демократичній, ліберальній, на відміну від того жаху, який діється, в якому вони сьогодні перебувають, — наголосив Резніков. — Їх перестануть незаконно обшукувати, заарештовувати, забороняти їм збиратися на вулицях, щоб висловлювати свою думку.

Нагадаємо, Резніков нещодавно поділився міркуваннями щодо того, чи наважиться Росія включити до свого складу тимчасово окуповані території Донбасу.