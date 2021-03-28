В Кабмине рассказали, что ждет граждан РФ после освобождения временно оккупированных территорий, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/n152381-chto-jdet-rossiyan-posle-osvobojdeniya-okkupirovannyh-territoriy-rasskazali-v-kabmine.html

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Граждане России, нелегально прибывшие на временно оккупированные территории, будут вынуждены покинуть Украину после возвращения этих регионов под контроль Киева.

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал об этом в интервью телеканалу «Дом».

Такие лица, независимо от того, прибыли они на оккупированные территории добровольно или насильно, по сути, являются пособниками Кремля, который осуществляет попытку ассимиляции населения, отмечает Резников.

Поэтому их судьба… Я не люблю слово «депортация», оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны, — отметил министр.

Что касается тех граждан РФ, прибывших на оккупированную территорию законным путем, то к ним «наверное, к ним не будет вопросов», отметил Резников.

В то же время гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях и не нарушали украинское законодательство, ничего не угрожает, подчеркнул Резников.

Он напомнил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) была утверждена Стратегия по деоккупации и реинтеграции Крыма, главным месседжем которой является то, что граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях, являются «заложниками ситуации» и «заложниками оккупантов».

Они должны верить, что Украина вернется, и у них не будет проблем в свободной Украине, в демократической, либеральной, в отличие от того ужаса, который происходит, в котором они сегодня находятся, — подчеркнул Резников. — Их перестанут незаконно обыскивать, арестовывать, запрещать им собираться на улицах, чтобы выражать свое мнение.

Напомним, Резников недавно поделился соображениями относительно того, решится ли Россия включить в свой состав временно оккупированные территории Донбасса.