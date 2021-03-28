Україна перейшла на літній час

В Україні знову перевели годинники

https://racurs.ua/ua/n152380-ukrayina-pereyshla-na-litniy-chas.html

Ракурс

Україна сьогодні, 28 березня, перейшла на літній час — о 3.00 годинники в країні перевели на одну годину вперед.

На літній час Україна переходить згідно з постановою Кабміну № 509 від 13 травня 1996 року.

Цей документ встановлює, що щороку в Україні о 3.00 останньої неділі березня час переводять на одну годину вперед, а о 4.00 останньої неділі жовтня — на годину назад.

Годинники переводять на літній час у зв’язку зі зростанням тривалості світлового дня — щоб надати можливість раніше починати день та довше працювати. Перехід на зимовий час покликаний зменшити потребу у використанні штучного освітлення.

Вважається, що переведення годинників дозволяє економити електроенергію.

Водночас практика переведення годинників вже тривалий час активно критикується. Її опоненти вважають, що така практика негативно впливає на здоров’я та самопочуття людей.

Низка країн світу вже відмовилася від переведення годинників. Серед них могла б бути і Україна, проте Верховна Рада під час голосування 19 березня не підтримала відповідний законопроект № 4201.