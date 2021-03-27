Обстріл під Шумами — назвали ім'я четвертого загиблого бійця ЗСУ. Фото: Новинарня

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На Донбасі 26 березня бойовики вбили чотирьох бійців ЗСУ, стало відоме ім’я четвертого загиблого.

Поблизу населеного пункту Шуми Донецької області загинув Сергій Гайченко із Синельниківського району Дніпропетровської області. Він був військовослужбовцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади пише «Новинарня».

Волонтер Павло Собко надав відео, на якому показано, як Сергій стріляє з автомата та випробовує привезені волонтерами глушники.

У ТСН розповіли про обставини, за яких загинули четверо українських воїнів. Один із військових спершу підірвався на міні, яку закинули окупанти. На допомогу йому вийшла група евакуації.

Однак ця група потрапила в засідку: її буквально розстріляли російські снайпери з панівних висот.

При цьому ворог не давав «режиму тиші», який запитувала українська сторона. Після цього 10-та бригада подавила ворожу активність мінометами.

Нагадаємо, що 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Внаслідок обстрілу четверо бійців ЗСУ загинули, двоє отримали поранення.

Президент Зеленський прокоментував загибель українських воїнів, висловивши співчуття родинам загиблих і заявивши, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак уже полетів у зону ООС для проведення повного розслідування.