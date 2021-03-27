Мені аж соромно — причини повільних темпів вакцинації назвав Степанов. Фото: https://news.liga.net/

https://racurs.ua/ua/n152378-meni-aj-soromno-prychyny-povilnyh-tempiv-vakcynaciyi-nazvav-stepanov.html

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Перший етап вакцинації від коронавірусу в Україні ще не завершився.

Ми не завершили перший етап. Ми це передбачали відразу, що будемо розгортати разом перший і другий етапи. Ми відстаємо майже у два рази від того плану, який ми намітили, — сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За його словами, однією з причин відставання у темпах є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

Називали такі причини, що мені аж соромно. Там — «не встигли», а там — «в нас не було охочих», «не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися», «а ми вирішили, що будемо поступово це відкривати», «а в нас дала збій система — ми не змогли відвантажити вакцину», — розповів Степанов.



За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали понад 192 тис. людей, майже 18 тис. — за минулу добу.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 березня, коронавірус виявили у 17 тис. 424 українців. Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 460 тис. 756 осіб.