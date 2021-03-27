Тимошенко. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n152368-ce-bezsovisno-u-zelenskogo-zasudyly-vakcynaciu-dlya-obranyh-na-ternopilschyni.html

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Вакцинація в Україні відбувається згідно з чергою — першими мають вакцинуватися групи ризику. Натомість на Тернопільщині був зафіксований факт вакцинації працівників кількох приватних підприємств поза чергою.

В Офісі Зеленського цю подію назвали «неприємною та відверто безсовісною». Про це заявив заступник глави ОП Кирило Тимошенко в коментарі «Укрінформу».

Повідомляється, що допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні — було помилкою, а всі відповідальні особи в області повинні це чітко усвідомити.

Ми маємо надію, що подібне більше не повториться — ні в Тернопільській, ні в інших областях, — заявив Тимошенко.

Він додав, що наразі в Україні діє чітко затверджена дорожня карта вакцинації, відповідно до якої із середини березня розпочався другий етап вакцинації. На цьому етапі вакциною, закупленою за кошти державного бюджету, проходить щеплення людей із надзвичайно високим ризиком інфікування й розвитку коронавірусу й тих, хто надає медичні послуги, наголосив він.

Тимошенко додав, що обласна влада Тернопільщини вже отримала «перше та останнє попередження щодо цього інциденту».

Як відомо, до цього в Тернопільській області вакцинували препаратом CoviShield 40 працівників підприємств «Агропродсервіс» та «Тернопільського м’ясокомбінату». При цьому обидві компанії опублікували в соцмережі фото, на яких медпрацівниця проводить щеплення. У коментарях на запитання, де вони взяли стільки доз препарату, в Агропродсервісі відповіли, що керівництво підприємства звернулося з відповідним листом-проханням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу компанії Sinovac протягом десяти днів проходитиме лабораторний контроль в Україні. Після лабораторного контролю препарат планують передати до ДП «Медзакупівлі» та розвезти регіонами. Вакциною Sinovac будуть щеплювати людей старшого віку та їх опікунів, орієнтовна кількість таких людей — 40 тис.