Вакцина від коронавірусу. Фото: Укрінформ

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Вакцина від коронавірусу компанії Sinovac протягом десяти днів проходитиме лабораторний контроль в Україні.

Вчора прибула перша партія, 215 тис. доз. Наразі вакцина проходить десятиденний лабораторний контроль. Ця вакцина однодозова в порівнянні з AstraZeneca. Тому в першу чергу ми будемо використовувати її для маломобільної групи населення, — повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Після лабораторного контролю препарат планують передати до ДП «Медзакупівлі» та розвезти по регіонах.

Ляшко зазначив, що вакциною Sinovac будуть щеплювати людей старшого віку та їх опікунів, орієнтовна кількість таких людей — 40 тис. Через 20 днів тих, хто отримав першу дозу препарату, щеплюватимуть другою дозою.

Висновки Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо дозволу на екстрене використання цього препарату озвучать наступного тижня.

Попередня ефективність вакцини, згідно з даними МОЗ, складає 50%. Але в угоді з виробником Україна прописала вимогу не менше 70%. Якщо середня ефективність буде нижчою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

Нагадаємо, перша партія вакцини Sinovac прибула в Україну 25 березня.