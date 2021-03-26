Соратникам Медведчука з "Українського вибору" оголосили підозру за співпрацю з окупантами Криму

https://racurs.ua/ua/n152307-soratnykam-medvedchuka-z-ukrayinskogo-vyboru-ogolosyly-pidozru-za-spivpracu-z-okupantamy-krymu.html

Ракурс

Трьом представникам громадського руху «Український вибір» Віктора Медведчука повідомили про підозру в організації незаконного «референдуму» в Криму.

За даними слідства, представники Всеукраїнського громадського руху «Український вибір-Право народу», який до 2016 року мав назву «Український вибір», сприяли окупації Кримського півострову.

Двоє підозрюваних, будучи керівниками ініціативних груп громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя». Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ, інший був керівником окремого підрозділу так званої «самооборони» — організації «Слов'янський щит».

В Офісі генпрокурора вважають, що вони виконували протиправні накази «ватажків» формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» на території півострову Крим (були спостерігачами на «дільницях» в складі незаконних виборчих комісій). Підозрювані забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення «референдуму» у місті Севастополь.

Один із керівників місцевого підрозділу «Українського вибору» у Севастополі проводив мітинги на підтримку окупації Криму Росією і проводив псевдо-референдум". Він публічно висловлювався за зміни меж території та державного кордону України і розширення території Росії.

В прокуратурі є щодо цього висновок судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз.

В повідомленні Офісу генпрокурора також йдеться про те, що підозрювані нагороджені представниками держави-окупанта медалями «За повернення Криму».

«РБК-Україна» пише, що прокурори повідомили про підозру Олександру Синявському, Івану Комелову і Олександру Слюсаренку.

У четвер, 25 березня, в офіс «Українського вибори» прийшли з обшуками. Слідчі дії також відбувалися у закарпатському маєтку Медведчуків.