Обшуки у маєтку Медведчука. Фото: «Схеми»

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Маєток Віктора Медведчука на Закарпатті обшукували правоохоронці.

Обшук відбувся 19 березня у резиденції «Ведмежа діброва» поблизу Жденієво. Ексклюзивні кадри обшуку маєтку родини одного з лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» 25 березня опублікували журналісти програми «Схеми» у Facebook.

Журналістам вдалося дізнатися, що слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження, яке розслідує Національна поліція, а саме — її обласне управління на Закарпатті. Розслідувачі сфотографували працівників Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, які здійснювали оперативний супровід під час обшуків за участю бійців «КОРДу».

Речник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська розповіла, що розслідування триває за ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем посадових осіб) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 19 березня правоохоронці обшукували офіс компанії «Спорт-Тур», кінцевим бенефіціаром якої є дружина Віктора Медведчука. Також силовики провели 10 обшуків в органах державної влади Закарпатської області та безпосередньо на території спортивно-оздоровчого комплексу.