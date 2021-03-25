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Ракурс
Обыски в имении Медведчука. Фото: «Схемы»

В имение Медведчука на Закарпатье пришли с обысками (ФОТО)

25 мар 2021, 17:38
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Имение Виктора Медведчука на Закарпатье обыскивали правоохранители.

Обыск состоялся 19 марта в резиденции «Медвежья Дубрава» близ Ждениево. Эксклюзивные кадры обыска поместья семьи одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 25 марта опубликовали журналисты программы «Схемы» в Facebook.

Журналистам удалось узнать, что следственные действия прошли в рамках уголовного производства, которое расследует Национальная полиция, а именно — ее областное управление на Закарпатье. Расследователи сфотографировали работников Департамента стратегических расследований НПУ, которые осуществляли оперативное сопровождение во время обысков с участием бойцов «КОРДа».

Представитель Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская рассказала, что идет расследование по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц) Уголовного кодекса.

Обыски в имении Медведчука. Фото: «Схемы»

Обыски в имении Медведчука. Фото: «Схемы»

Обыски в имении Медведчука. Фото: «Схемы»

Обыски в имении Медведчука. Фото: «Схемы»

Обыски в имении Медведчука. Фото: «Схемы»

Обыски в имении Медведчука. Фото: «Схемы»

Обыски в имении Медведчука. Фото: «Схемы»

Обыски в имении Медведчука. Фото: «Схемы»


Напомним, 19 марта правоохранители обыскивали офис компании «Спорт-Тур», конечным бенефициаром которой является жена Виктора Медведчука. Также силовики провели 10 обысков в органах государственной власти Закарпатской области и непосредственно на территории спортивно-оздоровительного комплекса.

Источник: Ракурс


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