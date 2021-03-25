Обыски в имении Медведчука. Фото: «Схемы»

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Ракурс

Имение Виктора Медведчука на Закарпатье обыскивали правоохранители.

Обыск состоялся 19 марта в резиденции «Медвежья Дубрава» близ Ждениево. Эксклюзивные кадры обыска поместья семьи одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 25 марта опубликовали журналисты программы «Схемы» в Facebook.

Журналистам удалось узнать, что следственные действия прошли в рамках уголовного производства, которое расследует Национальная полиция, а именно — ее областное управление на Закарпатье. Расследователи сфотографировали работников Департамента стратегических расследований НПУ, которые осуществляли оперативное сопровождение во время обысков с участием бойцов «КОРДа».

Представитель Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская рассказала, что идет расследование по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц) Уголовного кодекса.

Напомним, 19 марта правоохранители обыскивали офис компании «Спорт-Тур», конечным бенефициаром которой является жена Виктора Медведчука. Также силовики провели 10 обысков в органах государственной власти Закарпатской области и непосредственно на территории спортивно-оздоровительного комплекса.