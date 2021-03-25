“Красная” Николаевская область вводит жесткий карантин

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Карантин в Николаевской области вводят с 00.00 27 марта. Ранее сегодня регион попал в «красную» зону распространения коронавирусной инфекции.

Об этом в четверг, 25 марта, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 00.00 27 марта 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области и применить ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для «красного» уровня эпидопасности, — написал министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм.

Напомним, ранее правительство запретило в «красных» карантинных зонах COVID-19 находиться на территориях общего пользования без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот. К территориям общего пользования в Украине принадлежат парки, скверы, площадки, площади, бульвары, проспекты, улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, пляжи, кладбища и тому подобное.