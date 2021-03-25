“Червона” Миколаївська область запроваджує жорсткий карантин

https://racurs.ua/ua/n152285-chervona-mykolayivska-oblast-zaprovadjuie-jorstkyy-karantyn.html

Ракурс

Карантин в Миколаївській області запроваджують з 00.00 27 березня. Раніше сьогодні регіон потрапив до «червоної» зони поширення коронавірусної інфекції.

Про це у четвер, 25 березня, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити: 00.00 27 березня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Миколаївської області та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоний» рівня епідемічної небезпеки, — написав міністр Кабміну Олег Немчинов у Телеграм.

Нагадаємо, раніше уряд заборонив у «червоних» карантинних зонах епіднебезпеки COVID-19 перебувати на територіях загального користування без засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот. До територій загального користування в Україні належать парки, сквери, майданчики, площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, пляж, кладовище тощо.