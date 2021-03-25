В Україні триває карантин, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n152284-postrajdali-vid-lokdauna-otrymaut-kompensaciu-vid-derjavy-detali.html

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Володимир Зеленський, президент України, зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 5300, який передбачає виплати державної допомоги постраждалим від локдауну підприємцям та їхнім співробітникам.

Отримати виплати зможуть фізичні особи-підприємці та громадські формування, у який основний вид діяльності буде відповідати Переліку видів економічної діяльності, затвердженому Кабміном, а також їхні співробітники.

Для отримання допомоги необхідно буде подати електронну заяву через Єдиний державний вебпортал електронних послуг протягом 30 днів з моменту впровадження додаткових карантинних обмежень або через 10 днів з моменту набуття чинності законом.

У заяві на отримання виплат необхідно буде вказати:

ПІБ;

дату народження;

ідентифікаційний номер;

адреса реєстрації;

IBAN банківського рахунку заявника;

підтвердження відповідності заявникам вимогам закону (наприклад, виписка ФОП);

згоду на обробку персональних даних.

Всі дані заявника будуть перевірені ще раз і в разі їхньої правильності на банківський рахунок заявника буде здійснений переказ грошових коштів.

Розмір допомоги від держави складе 8 тис. грн. Також допомога може затверджуватися на місцевому рівні, тоді її розмір визначить місцева влада.

Отримання раніше допомоги у зв’язку з карантином не буде підставою для відмови у наданні нової допомоги.