Постраждалі від локдауну отримають компенсацію від держави — деталіhttps://racurs.ua/ua/n152284-postrajdali-vid-lokdauna-otrymaut-kompensaciu-vid-derjavy-detali.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 5300, який передбачає виплати державної допомоги постраждалим від локдауну підприємцям та їхнім співробітникам.
Отримати виплати зможуть фізичні особи-підприємці та громадські формування, у який основний вид діяльності буде відповідати Переліку видів економічної діяльності, затвердженому Кабміном, а також їхні співробітники.
Для отримання допомоги необхідно буде подати електронну заяву через Єдиний державний вебпортал електронних послуг протягом 30 днів з моменту впровадження додаткових карантинних обмежень або через 10 днів з моменту набуття чинності законом.
У заяві на отримання виплат необхідно буде вказати:
- ПІБ;
- дату народження;
- ідентифікаційний номер;
- адреса реєстрації;
- IBAN банківського рахунку заявника;
- підтвердження відповідності заявникам вимогам закону (наприклад, виписка ФОП);
- згоду на обробку персональних даних.
Всі дані заявника будуть перевірені ще раз і в разі їхньої правильності на банківський рахунок заявника буде здійснений переказ грошових коштів.
Розмір допомоги від держави складе 8 тис. грн. Також допомога може затверджуватися на місцевому рівні, тоді її розмір визначить місцева влада.
Отримання раніше допомоги у зв’язку з карантином не буде підставою для відмови у наданні нової допомоги.