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Ракурс
В Україні триває карантин, фото: UA.NEWS

Постраждалі від локдауну отримають компенсацію від держави — деталі

25 бер 2021, 17:21
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Володимир Зеленський, президент України, зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 5300, який передбачає виплати державної допомоги постраждалим від локдауну підприємцям та їхнім співробітникам.

Отримати виплати зможуть фізичні особи-підприємці та громадські формування, у який основний вид діяльності буде відповідати Переліку видів економічної діяльності, затвердженому Кабміном, а також їхні співробітники.

Для отримання допомоги необхідно буде подати електронну заяву через Єдиний державний вебпортал електронних послуг протягом 30 днів з моменту впровадження додаткових карантинних обмежень або через 10 днів з моменту набуття чинності законом.

У заяві на отримання виплат необхідно буде вказати:

  • ПІБ;
  • дату народження;
  • ідентифікаційний номер;
  • адреса реєстрації;
  • IBAN банківського рахунку заявника;
  • підтвердження відповідності заявникам вимогам закону (наприклад, виписка ФОП);
  • згоду на обробку персональних даних.

Всі дані заявника будуть перевірені ще раз і в разі їхньої правильності на банківський рахунок заявника буде здійснений переказ грошових коштів.


Розмір допомоги від держави складе 8 тис. грн. Також допомога може затверджуватися на місцевому рівні, тоді її розмір визначить місцева влада.

Отримання раніше допомоги у зв’язку з карантином не буде підставою для відмови у наданні нової допомоги.

Джерело: Ракурс


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