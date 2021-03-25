В Украине продолжается карантин, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n152284-postradavshie-ot-lokdauna-poluchat-kompensaciu-ot-gosudarstva-detali.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 5300, предусматривающий выплаты государственной помощи пострадавшим от локдауна предпринимателям и их сотрудникам.

Получить выплаты смогут физические лица-предприниматели и общественные формирования, у который основной вид деятельности будет соответствовать Перечню видов экономической деятельности, утвержденному Кабмином, а также их сотрудники.

Для получения помощи необходимо будет подать электронное заявление через Единый государственный вебпортал электронных услуг в течение 30 дней с момента внедрения дополнительных карантинных ограничений или через 10 дней с момента вступления в силу закона.

В заявлении на получении выплат необходимо будет указать:

ФИО;

дату рождения;

идентификационный номер;

адрес регистрации;

IBAN банковского счета заявителя;

подтверждение соответствия заявителям требованиям закона (например, выписка ФЛП);

согласие на обработку персональных данных.

Все данные заявителе будут перепроверены и в случае их правильности на банковский счет заявителя будет осуществлен перевод денежных средств.

Размер помощи от государства составит 8 тыс. грн. Также помощь может утверждаться на местном уровне, тогда ее размер определят местные власти.

Получение раньше помощи в связи с карантином не будет основанием для отказа в предоставлении новой помощи.