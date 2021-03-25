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Ракурс
В Украине продолжается карантин, фото: UA.NEWS

Пострадавшие от локдауна получат компенсацию от государства — детали

25 мар 2021, 17:21
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Владимир Зеленский, президент Украины, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 5300, предусматривающий выплаты государственной помощи пострадавшим от локдауна предпринимателям и их сотрудникам.

Получить выплаты смогут физические лица-предприниматели и общественные формирования, у который основной вид деятельности будет соответствовать Перечню видов экономической деятельности, утвержденному Кабмином, а также их сотрудники.

Для получения помощи необходимо будет подать электронное заявление через Единый государственный вебпортал электронных услуг в течение 30 дней с момента внедрения дополнительных карантинных ограничений или через 10 дней с момента вступления в силу закона.

В заявлении на получении выплат необходимо будет указать:

  • ФИО;
  • дату рождения;
  • идентификационный номер;
  • адрес регистрации;
  • IBAN банковского счета заявителя;
  • подтверждение соответствия заявителям требованиям закона (например, выписка ФЛП);
  • согласие на обработку персональных данных.

Все данные заявителе будут перепроверены и в случае их правильности на банковский счет заявителя будет осуществлен перевод денежных средств.


Размер помощи от государства составит 8 тыс. грн. Также помощь может утверждаться на местном уровне, тогда ее размер определят местные власти.

Получение раньше помощи в связи с карантином не будет основанием для отказа в предоставлении новой помощи.

Источник: Ракурс


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