Пострадавшие от локдауна получат компенсацию от государства — деталиhttps://racurs.ua/n152284-postradavshie-ot-lokdauna-poluchat-kompensaciu-ot-gosudarstva-detali.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 5300, предусматривающий выплаты государственной помощи пострадавшим от локдауна предпринимателям и их сотрудникам.
Получить выплаты смогут физические лица-предприниматели и общественные формирования, у который основной вид деятельности будет соответствовать Перечню видов экономической деятельности, утвержденному Кабмином, а также их сотрудники.
Для получения помощи необходимо будет подать электронное заявление через Единый государственный вебпортал электронных услуг в течение 30 дней с момента внедрения дополнительных карантинных ограничений или через 10 дней с момента вступления в силу закона.
В заявлении на получении выплат необходимо будет указать:
- ФИО;
- дату рождения;
- идентификационный номер;
- адрес регистрации;
- IBAN банковского счета заявителя;
- подтверждение соответствия заявителям требованиям закона (например, выписка ФЛП);
- согласие на обработку персональных данных.
Все данные заявителе будут перепроверены и в случае их правильности на банковский счет заявителя будет осуществлен перевод денежных средств.
Размер помощи от государства составит 8 тыс. грн. Также помощь может утверждаться на местном уровне, тогда ее размер определят местные власти.
Получение раньше помощи в связи с карантином не будет основанием для отказа в предоставлении новой помощи.