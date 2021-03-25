Почему Коломойский не под санкциями, объяснили в СНБО

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В Совете национальной безопасности и обороны объяснили, почему Украина не вводит санкции против олигарха Игоря Коломойского и его окружения. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Киев ждет от Вашингтона документы, касающиеся ограничительных мер против бизнесмена, а также депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

На текущий момент Украина не получала от США никаких документов в отношении Коломойском, экс-«слуги» и бывшего регионала.

Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах, после чего могут проходить те процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не моя прихоть или какого-то другого члена СНБО, мы имеем дело с документами, — подчеркнул Данилов в интервью «Радио НВ».

Напомним, 5 марта Коломойский и ближайшие члены его семьи попали в список санкций США. Вашингтон ждет от Киева расследования обстоятельств выведения средств из национализированного «ПриватБанка». В начале января США ввели санкции против семи граждан Украины и четырех украинских компаний. Основанием для санкций стала публикация «пленок Деркача» и «раскрутка» этой темы в медиа с целью повлиять на результаты выборов президента США.