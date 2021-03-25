Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото: dynamo.kiev.ua

https://racurs.ua/n152282-sudya-matcha-franciya-ukraina-izvinilsya-pered-shevchenko-podrobnosti-video.html

Ракурс

Футбольный матч Франция-Украина принес «желто-синим» одно очко, но не обошлось без судейской ошибки.

Во время вчерашнего матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Украины главный судья Марко Ахмюллер извинился перед главным тренером «желто-синих» Андрея Шевченко, за гол, который пропустила его команда. Об этом рассказал журналист Дмитрий Шпирко в эфире программы «Головна команда» на телеканале «Футбол 1».

Арбитр не увидел, как защитник сборной Франции Бенжамин Павар находился в офсайде перед тем, как нападающий Антуан Гризманн забил гол в ворота украинцев. По словам Шпирко, перед выходом команд на второй тайм у лайнсмена состоялся диалог с Шевченко, во время которого он извинился перед тренером украинской сборной за допущенную результативную ошибку.

Как известно, на матчи Франции и Украины не работала система видеопомощи арбитрам (VAR), поэтому гол хозяев не отменили.

Напомним, сборная Украины сыграла в голевую ничью 1:1 в первом матче отбора на ЧМ-2022 с французами. Подопечные Андрея Шевченко выстроили защитные редуты в игре против действующих чемпионов мира, встречая соперника на своей половине поля.