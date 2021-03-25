ВСУ показали новое видео уничтожения позиций оккупантов на Донбассе

https://racurs.ua/n152281-vsu-pokazali-novoe-video-unichtojeniya-poziciy-okkupantov-na-donbasse.html

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Вооруженные силы Украины показали новое видео уничтожения позиций оккупантов на Донбассе. Ролик обнародовали на странице в Фейсбук боевой группы К-2 54-й отдельной механизированной бригады.

Украинские военные объяснили в комментарии к видео, что на нем зафиксировали огонь в ответ на обстрел боевиков. ВСУ ответили из оружия, калибр которого не превышает 73 мм.

Где-то на просторах Донецкой области был себе опорный пункт, где службу несли «бравые» солдаты «Востока», который основал Саша Ходок. Служили они не очень мирно, вели огонь по нашим позициям, чем наносили немало хлопот нашим ребятам, — говорится в описании под видео.

Разведчики ВСУ наблюдали за этой позицией различными способами. В один из дней был нанесен огневой удар в ответ из незапрещенного минскими соглашениями вида вооружения. Военные не сообщили район или дату нанесения удара.

Несколько «бравых» воинов «защитников русского мира» поехали слушать Кобзона. Слава Украине! — отчитывается боевая группа К-2.



Это подразделение анонсировало появление новых роликов с уничтожением укрепрайонов российских наемников, их военной техники, ликвидацией личного состава незаконных вооруженных формирований и со снайперской работой.