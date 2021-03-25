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Ракурс
В Луцке погибла больная COVID-19 пациентка, фото: «Волынские новости»

Больная COVID-19 женщина выпала из окна ковидной больницы в Луцке (ФОТО)

25 мар 2021, 16:58
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В Волынской области больная COVID-19 женщина выпала из окна четвертого этажа расположенного в Луцке коронавирусного госпиталя. От полученных травм она скончалась.

Погибшей был 81 год. Пока не известно — было это самоубийство или несчастный случай. Об этом сообщает информационное агентство «Волынские новости».

Заместитель директора луцкой городской клинической больницы Андрей Смольянинов в комментарии журналистам сообщил, что этот инцидент произошел сегодня утром. Он отмечает, что больные COVID-19 часто является эмоционально нестабильными, и случаи, когда пациенты выпрыгивают из окон больниц, случаются как в Украине, так и в других странах мира.

Отмечается, что тело погибшей женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сведения по факту несчастного случая внесут в Единый реестр досудебных расследований.

В Луцке погибла больная COVID-19 пациентка, фото: «Волынские новости»

В Луцке погибла больная COVID-19 пациентка, фото: «Волынские новости»


В Луцке погибла больная COVID-19 пациентка, фото: «Волынские новости»

Напомним, в сентябре 2020 года двое пациентов выбросились из окна коронавирусной больницы Киева.


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