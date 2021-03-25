NASA доставит на Марс фрагмент самолета братьев Райт

https://racurs.ua/n152279-nasa-dostavit-na-mars-fragment-samoleta-bratev-rayt.html

Ракурс

Первый марсианский дрон-вертолет Ingenuity, который Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отправит на Красную планету, доставит туда фрагмент обшивки «Флайера 1» — первого в истории летательного аппарата тяжелее воздуха, совершившего управляемый полет с человеком на борту.

Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) запросили у музея Carillon Historical Park фрагмент размером с почтовую марку с левой плоскости нижнего крыла «Флайера-1» братьев Райт, пишет Abc News.

Родственники легендарных изобретателей, Стивен Райт и Аманда Райт Лэйн выразили благодарность за такой жест NASA. По их словам, братья Райт были бы несказанно рады, узнав, что часть их творения войдет в историю освоения Марса.

Напомним, в 1969 года в лунную миссию «Аполлон-11» отправились небольшие фрагменты оригинальной обшивки и деревянной конструкции «Флайера-1».