NASA доставить на Марс фрагмент літака братів Райт

https://racurs.ua/ua/n152279-nasa-dostavyt-na-mars-fragment-litaka-brativ-rayt.html

Ракурс

Перший марсіанський дрон-вертоліт Ingenuity, який Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) відправить на Червону планету, доставить туди фрагмент обшивки «Флаєра 1» — першого в історії літального апарату, котрий піднявся з людиною в повітря на тязі двигуна, пролетів уперед і здійснив посадку.

Фахівці Лабораторії реактивного руху (JPL) запросили у музеї Carillon Historical Park фрагмент розміром з поштову марку з лівої площини нижнього крила «Флаєра-1» братів Райт, пише Abc News.

Родичі легендарних винахідників, Стівен Райт і Аманда Райт Лейн висловили подяку за такий жест NASA. За їхніми словами, брати Райт були б дуже втішені, дізнавшись, що частина їхнього творіння увійде в історію освоєння Марса.

Нагадаємо, у 1969 року в місію «Аполлон-11» на Місяць вирушили невеликі фрагменти оригінальної обшивки і дерев’яної конструкції «Флаєра-1».